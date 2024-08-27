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Мир

Макрон отказался назначать премьер-министром представителя левых партий

время публикации: 27 августа 2024 г., 10:57 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 11:02
Макрон отказался назначать премьер-министром представителя левых партий
Manon Cruz, Pool via AP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не поручит формирование правительства коалиции левых и ультралевых партий "Новый народный фронт", занявшей первое место на выборах, не принесших парламентского большинства никому.

Глава государства назвал левое правительство угрозой стабильности государственных институтов и сообщил, что продолжит консультации с политическими силами. 26 августа он встретился с лидером ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен.

Досрочные выборы были объявлены после выборов в Европейский парламент, на которых ультраправые заняли первое место. Им не удалось повторить этот успех на выборах в Национальное собрание – они получили всего 143 мандата. У "Нового народного фронта" 182 места, пропрезидентские "Вместе" представлены 168 депутатами.

Левые намерены отменить многие проведенные Макроном преобразования, включая непопулярную, но необходимую пенсионную реформу. Тем временем подавшее в отставку правительство Габриэля Атталя продолжает исполнять свои обязанности.

Мир
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