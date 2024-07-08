"Остановить Меланшона": лидеры еврейской общины комментируют итоги выборов во Франции

Представители еврейской общины Франции выражают глубокое беспокойство перспективой создания правительства с участием ультралевого движения "Непокоренная Франция", возглавляемого Жаном-Люком Меланшоном. Оно входит в альянс "Новый народный фронт", занявший первое место на парламентских выборах.

В то время как другие левые движения строили предвыборную кампанию на необходимости отмены социальных реформ президента Эммануэля Макрона, у Меланшона важную роль играла антиизраильская пропаганда. Минувшей ночью на манифестациях сторонников "Нового народного фронта", праздновавшего победу, можно было увидеть и палестинские флаги.

Times of Israel приводит заявление раввина Центральной синагоги Парижа Моше Сабага. "Похоже, у евреев во Франции нет будущего. Я бы посоветовал еврейской молодежи переселяться в Израиль", – говорит он, отмечая, что рост антисемитских настроений связан не только с "Непокоренной Францией".

"Меланшон – угроза для евреев. Он разжигает антиизраильские настроения, рисует мишень на спинах евреев, поддерживающих Израиль", – заявил изданию The Jerusalem Post президент Совета еврейских организаций Франции Ионатан Арфи. В то же время он считает, что евреи должны бороться за свое будущее во Франции.

Он призвал центристские силы объединиться как против ультраправых из "Национального объединения", так и против ультралевых из "Непокоренной Франции". "Единственная возможная коалиция – демократическая и республиканская. В партии Меланшона царит диктатура", – отмечает президент Совета.

Против Меланшона выступил и один из самых известных французских интеллектуалов Бернар Анри-Леви. "Язык, сеющий рознь. Ненависть к республике на устах. Вокруг него гнездится новый антисемитизм. Вызывает оторопь. Пятно. Нужно продолжить борьбу против этих людей", – написал он в социальной сети Х.