Генштаб ВСУ: перехвачены 74 из 95 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 26 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 95 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 74 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 21 БПЛА в девяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 27 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 26 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.