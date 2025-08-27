x
27 августа 2025
27 августа 2025
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 74 из 95 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 26 беспилотников

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
время публикации: 27 августа 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 09:45
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 августа 2025 года российские военные выпустили по Украине 95 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 74 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 21 БПЛА в девяти локациях. Причинен ущерб.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 27 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 26 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

