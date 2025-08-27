x
27 августа 2025
27 августа 2025
Мир

Трамп созывает "большое совещание" по урегулированию в Газе

США
Война с ХАМАСом
Израиль
Газа
Заложники
время публикации: 27 августа 2025 г., 09:23 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 09:36
Трамп созывает "большое совещание" по урегулированию в Газе
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Специальный посланник президента США Стив Виткофф заявил в интервью телекомпании Fox News, что президент Дональд Трамп проведет 27 августа в Белом доме большое совещание, посвященное ситуации в секторе Газы.

По его словам, администрация готовит всеобъемлющую программу на послевоенный период. "Люди увидят, насколько она важна и всеобъемлюща, насколько она отражает гуманитарные чаяния президента", – подчеркнул он.

По словам американского эмиссара, в администрации полагают, что "тем или иным способом" война будет закончена до начала 2026 года.

"ХАМАС показывает, что готов к урегулированию. Израильтяне, объявив об операции в Газе, одновременно выделили 600 миллионов долларов на помощь сектору. Они также заявили, что готовы продолжать переговоры с ХАМАСом. Это уже не "все или ничего"", – сказал он.

Виткофф отметил, что демонстрацией доброй воли может стать улучшение условий содержания израильских заложников. Это касается и питания, и медицинского ухода, и допуска к ним сотрудников "Красного креста". Посланник президента подчеркнул, что Трамп проявляет большое внимание к гуманитарным вопросам.

Напомним: правительство Израиля отказывается от предложенной ХАМАСом частичной сделки, предусматривающей освобождение лишь половины заложников. Глава правительства Биньямин Нетаниягу, утвердив план взятия под контроль города Газа, заявил, что отдал распоряжение о немедленном начале переговоров по освобождению всех заложников.

