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NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 12:00

ООН "в ужасе" от убийства мирных жителей на востоке Мьянмы

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ООН "в ужасе" от убийства мирных жителей на востоке Мьянмы

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что новости об убийстве 35 человек на востоке Мьянмы повергли его в ужас. Тела погибших были сожжены.

"Я осуждаю этот страшный инцидент и призываю власти провести глубокое и прозрачное расследование. Убийство мирных жителей запрещено международным гуманитарным правом", - говорится в опубликованном им заявлении.

Среди погибших – женщины и дети, а также, предположительно, два сотрудника международной организации "Спасите детей". Согласно поступающей из Мьянмы информации, ответственность за преступление несут правительственные войска.


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