Житель Орегона, обхамивший Байдена по телефону на рождество: "Я не "трампист""

35-летний житель штата Орегон Джаред Шмек, который накануне рождества закончил ругательством телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, заявил, что не хотел проявлять неуважения к главе государства.

Он также сообщил, что не относит себя к "трампистам" - радикальным сторонником предыдущего президента Дональда Трампа. "Но я считаю, что Байден мог бы лучше делать свою работу", - сказал Шмек.

Инцидент произошел, когда отец четырех детей позвонил в особый телефонный центр, созданный командованием ВВС несколько десятилетий назад, чтобы "следить за перемещениями Санта Клауса" накануне рождества. Звонящим отвечают и президенты.

В 2021 году традицию продолжила и президентская чета Байденов. Именно с ними коммутатор соединил Шмека. Тот рассказал, каких подарков ждут дети, а также сообщил, что одного из его сыновей зовут Хантер – так же, как сына Байдена.

Мужчина пожелал собеседникам счастливого рождества, а потом добавил "вперед, Брэндон". Это предложение используется сторонниками Трампа как альтернатива матерной фразе "да пошел ты на..., Джо Байден". Президент замешкался, а потом сказал: "Да, вперед Брендон" и поинтересовался, где живет его собеседник. Но тот уже положил трубку.

Шмек и его жена сами рассказали о происшедшем в социальных сетях. Это вызвало волну возмущения – ведь речь идет о рождественской традиции. Однако 35-летний бывший полицейский расценил критику в свой адрес как попытку ущемить его свободу слова.

Добавим, что предыдущий скандал на той же линии произошел во время правления Трампа. Разговаривая с дозвонившимся до него семилетним мальчиком, Трамп сказал, что в таком возрасте странно верить в Санта Клауса.