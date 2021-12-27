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NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 10:58

Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии строгого режима

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Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии строгого режима

В понедельник, 27 декабря, Петрозаводский городской суд признал историка Юрия Дмитриева виновным в изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери и хранении частей оружия, передает "Интерфакса". Судья Екатерина Хомякова вынесла приговор "путем сложения наказаний": 15 лет в колонии строгого режима.

В начале декабря прокуратура Карелии потребовала осудить Дмитриева на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, то есть прибавить два года к предыдущему приговору Верховного суда Карелии по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.


29 сентября 2020 года Верховный суд Карелии при повторном рассмотрении дел историка приговорил его к 13 годам строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Дело по обвинениям в развратных действиях, хранении детской порнографии и хранении запчастей оружия этот суд направил в Петрозаводский горсуд на новое рассмотрение, уже по третьему кругу. 16 февраля Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге отклонил жалобу на этот приговор.

Первоначально историк обвинялся в развратных действиях, изготовлении детской порнографии и хранении оружия. В 2018 году Петрозаводский городской суд по двум первым обвинениям Дмитриева оправдал и признал виновным только в незаконном хранении деталей оружия.

Обвинение в педофилии Дмитриеву добавили перед вторым кругом. При повторном рассмотрении в июле 2020 года Петрозаводский суд приговорил историка к 3,5 годам колонии по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью, оправдав по остальным статьям. Затем в конце сентября 2020 года последовал приговор Верховного суда Карелии: 13 лет колонии строго режима.

Юрий Дмитриев вины не признает.

В марте 2021 года юристы "Мемориала" направили жалобу на приговор Дмитриеву в Европейский суд по правам человека. Они заявляют, что в деле Дмитриева нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) отдельно и в совокупности со статьей 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).


Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил места массовых захоронений людей, расстрелянных в Сандармохе и Красном бору, занимался поисками других мест массовых внесудебных казней в Карелии, а в 2016 году готовился закончить книгу, посвященную карельским спецпоселенцам. Довести работу до конца Дмитриеву не удалось.

Издание "Проект" писало, что упорное преследование Дмитриева может быть связано с публикацией "Мемориалом" списка кадровых сотрудников НКВД, одним из которых был предполагаемый родственник главы карельской ФСБ Анатолия Серышева, который позже стал помощником президента России, а затем – членом президентской комиссии по рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов.

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Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев приговорен к 13 годам в колонии строгого режима
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Историк Юрий Дмитриев приговорен к 3,5 годам колонии

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