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NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 23:07

Госсекретарь США Блинкин назначил Стюарта Эйзенстата своим советником по вопросам Холокоста

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Стюарт Эйзенстат в мемориальном комплексе жертвам Холокоста в Берлине. 2012 год

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Стюарта Эйзенстата своим советником по вопросам Холокоста.

Эйзенстат был послом США в Евросоюзе, заместителем министра финансов, является партнером и старшим советником юридической фирмы е Covington & Burling и старшим стратегом в APCO Worldwide.

На сайте госдепартамента отмечается, что эту должность Эйзенстат занимал при госсекретаре Хиллари Клинтон, а также был советником по вопросам Холокоста при администрации Дональда Трампа.

В госдепартаменте заявляют, что Эйзенстат обладает опытом в разрешении конфликтов, связанных Холокостом. В эпоху президентства Билла Клинтона он добился заключения соглашений с властями Швейцарии, Германии, Австрии, Франции и других стран по вопросам, связанным с реституцией собственности, компенсациями за подневольный труд, возвращением украденных произведений искусства и банковских счетов, а также оплатой страховых полисов.


В администрации Картера Эйзенстат был главным советником Белого дома по вопросам внутренней политики. В частности, он рекомендовал Картеру создать президентскую комиссию по Холокосту во главе с Эли Визелем, что привело к созданию Мемориального музея Холокоста в США.

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