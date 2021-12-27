Госсекретарь США Блинкин назначил Стюарта Эйзенстата своим советником по вопросам Холокоста

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил Стюарта Эйзенстата своим советником по вопросам Холокоста.

Эйзенстат был послом США в Евросоюзе, заместителем министра финансов, является партнером и старшим советником юридической фирмы е Covington & Burling и старшим стратегом в APCO Worldwide.

На сайте госдепартамента отмечается, что эту должность Эйзенстат занимал при госсекретаре Хиллари Клинтон, а также был советником по вопросам Холокоста при администрации Дональда Трампа.

В госдепартаменте заявляют, что Эйзенстат обладает опытом в разрешении конфликтов, связанных Холокостом. В эпоху президентства Билла Клинтона он добился заключения соглашений с властями Швейцарии, Германии, Австрии, Франции и других стран по вопросам, связанным с реституцией собственности, компенсациями за подневольный труд, возвращением украденных произведений искусства и банковских счетов, а также оплатой страховых полисов.

В администрации Картера Эйзенстат был главным советником Белого дома по вопросам внутренней политики. В частности, он рекомендовал Картеру создать президентскую комиссию по Холокосту во главе с Эли Визелем, что привело к созданию Мемориального музея Холокоста в США.