В минобороны РФ заявили, что NATO готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией

На брифинге для военных атташе и представителей иностранных посольств в Москве заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Североатлантический альянс готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с Россией.

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с Россией", - цитирует ТАСС Фомина.

По его словам, в доктринальных документах NATO последних лет, в военной стратегии NATO 2019 года, Россия определена "без каких-либо экивоков" в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности.

При этом, отметил Фомин, "Римская декларация до сих пор остается в силе". И в ней, в частности, говорится, что Россия и альянс не рассматривают друг друга как противника.

Отметим, что ранее 27 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал NATO проектом по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора и СССР. "Блок замахнулся на порог нашего дома, и это не может оставить нас безразличными", - заявил он.