В возрасте 35 лет в Москве погиб националист Егор Просвирнин, основатель сайта "Спутник и погром"

Российское государственное агентство РИА Новости сообщает, что в Москве в возрасте 35 лет умер российский националист Егор Просвирнин, известный как основатель и главный редактор сайта "Спутник и погром", заблокированный в России как экстремистский. Информация о смерти подтверждена адвокатом Просвирнина. Причины смерти при этом не называются.

Тело Просвирнина нашли сегодня на Тверском бульваре, пишет РИА Новости.

Агентство ТАСС передает со ссылкой на свой источник, что Егор Просвирнин выпал из окна жилого дома на Тверском бульваре, около магазина "Армения". В сообщении сказано, что погибший был без одежды.

Егор Просвирнин родился 3 апреля 1986 года во Владивостоке. Незадолго до окончания школы вместе с матерью переехал в Москву. Учился на филологическом факультете Российского государственного гуманитарного университета. Сотрудничал с журналом PC Gamer, публиковался в различных сетевых изданиях. В 2012 году запустил в соцсети "ВКонтакте" сообщество "Спутник и погром", на основе которого вскоре был создан одноименный сайт насционалистической направленности, который широко цитировали журналисты и политики различных взглядов. Сайт был заблокирован летом 2017 года по требованию Генеральной прокуратуры РФ. В 2021 году Просвирнин в интервью Антону Красовскому говорил, что перешел от националистических к монархическим убеждениям.