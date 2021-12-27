В Австралии обнаружена редкая рыба, ходящая на "руках"

У берегов Тасмании впервые за последние 22 года обнаружена редкая рыба семейства брахионихтиевых, которая использует плавники необычной формы для перемещения по морскому дну.

Розовая рыба известна под латинским названием Brachiopsilus и имеет похожие на кисти рук плавники, которыми переступает по дну. Это всего лишь пятый в истории случай ее наблюдения человеком, это настолько редко, что она считалась находящейся под угрозой вымирания.

Brachiopsilus был снят на камеру учеными, наблюдающими за морским дном в заповеднике Содружества, расположенном на переломе Тасмана. Кадры были сняты еще в феврале 2021 года. Специалисты отмечают, что обнаружение рыбы повышает шансы на выживание этого вида.