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NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 14:08

В Австралии обнаружена редкая рыба, ходящая на "руках"

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У берегов Тасмании впервые за последние 22 года обнаружена редкая рыба семейства брахионихтиевых, которая использует плавники необычной формы для перемещения по морскому дну.


Розовая рыба известна под латинским названием Brachiopsilus и имеет похожие на кисти рук плавники, которыми переступает по дну. Это всего лишь пятый в истории случай ее наблюдения человеком, это настолько редко, что она считалась находящейся под угрозой вымирания.

Brachiopsilus был снят на камеру учеными, наблюдающими за морским дном в заповеднике Содружества, расположенном на переломе Тасмана. Кадры были сняты еще в феврале 2021 года. Специалисты отмечают, что обнаружение рыбы повышает шансы на выживание этого вида.

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