Иерусалим:
7 - 13°
Тель-Авив:
10 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 12:33

Лукашенко пригласил "выходца из Березино" Герцога посетить Беларусь

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лукашенко пригласил "выходца из Березино" Герцога посетить Беларусь

27 декабря состоялась телефонная беседа белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Обсуждалось развитие двусторонних отношений и гуманитарные вопросы.

Лукашенко также пригласил собеседника посетить Беларусь. Согласно пресс-службе главы государства, которую цитирует агентство ТАСС, эта страна – малая родина Герцога, который является выходцем из поселка Березино в Минской области, а его супруга - из Гомеля.

Отметим, что Герцог родился в Тель-Авиве в семье главы израильской военной разведки Хаима Герцога, уроженца Белфаста в Северной Ирландии и бывшего офицера британской армии. В 1983-1993 годах Хаим Герцог занимал пост президента Израиля.


Дед нынешнего главы государства Ицхак (Айзик) А-Леви Герцог был главным раввином Ирландии, а после репатриации – главным ашкеназским раввином Израиля. Он действительно является уроженцем Восточной Европы, но не Белорусии, а польского города Ломжа.

Супруга нынешнего президента Михаль Герцог родилась в Израиле. Ее семья действительно имеет белорусские корни. Ее дед по отцовской линии Ицхак Пинчук из Кобрина, большая часть его близких погибла во время Холокоста.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:08 В Австралии обнаружена редкая рыба, ходящая на "руках"
12:33 Лукашенко пригласил "выходца из Березино" Герцога посетить Беларусь
12:00 ООН "в ужасе" от убийства мирных жителей на востоке Мьянмы
11:27 Житель Орегона, обхамивший Байдена по телефону на рождество: "Я не "трампист""
10:58 Историк Юрий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии строгого режима
08:48 В возрасте 58 лет умер известный канадский кинорежиссер Жан-Марк Валле
21:39 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на острове Крит
15:59 Десятки мигрантов погибли около побережья Ливии
14:38 В Буркина-Фасо объявлен траур: террористы убили более 40 человек
14:07 Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс
Загрузка...