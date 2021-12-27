Лукашенко пригласил "выходца из Березино" Герцога посетить Беларусь

27 декабря состоялась телефонная беседа белорусского лидера Александра Лукашенко с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Обсуждалось развитие двусторонних отношений и гуманитарные вопросы.

Лукашенко также пригласил собеседника посетить Беларусь. Согласно пресс-службе главы государства, которую цитирует агентство ТАСС, эта страна – малая родина Герцога, который является выходцем из поселка Березино в Минской области, а его супруга - из Гомеля.

Отметим, что Герцог родился в Тель-Авиве в семье главы израильской военной разведки Хаима Герцога, уроженца Белфаста в Северной Ирландии и бывшего офицера британской армии. В 1983-1993 годах Хаим Герцог занимал пост президента Израиля.

Дед нынешнего главы государства Ицхак (Айзик) А-Леви Герцог был главным раввином Ирландии, а после репатриации – главным ашкеназским раввином Израиля. Он действительно является уроженцем Восточной Европы, но не Белорусии, а польского города Ломжа.

Супруга нынешнего президента Михаль Герцог родилась в Израиле. Ее семья действительно имеет белорусские корни. Ее дед по отцовской линии Ицхак Пинчук из Кобрина, большая часть его близких погибла во время Холокоста.