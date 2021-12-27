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NEWSru.co.il :: В мире27 декабря 2021 г., 15:18

Лавров обвинил Запад в хамстве: "NATO – проект по освоению бесхозных земель СССР"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Лавров обвинил Запад в хамстве: "NATO – проект по освоению бесхозных земель СССР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в январе 2022 года Россия и США проведут переговоры по так называемым "гарантиям безопасности". Опубликованное предложение фактически объявляет всю Восточную Европу зоной российских интересов.

Лавров назвал NATO проектом по освоению бесхозных земель, оставшихся после распада Организации Варшавского договора и СССР. "Блок замахнулся на порог нашего дома, и это не может оставить нас безразличными", - заявил он.

Западные представители ранее заявляли, что Россия, как третья сторона, не должна вмешиваться в отношения NATO и суверенных государств. Такую позицию российский политик назвал хамством.


"Их подзуживают прибалты, поляки и украинцы, это абсолютно очевидно", - выразил уверенность он, не исключив, что Запад хочет спровоцировать "маленькую войнушку", возложив ответственность на Россию и введя против нее санкции.

Напомним, так называемые "гарантии безопасности" не только требовали от NATO отказаться от расширения на восток, но и прекратить военную деятельность в государствах, входящих в альянс и расположенных к западу от России. Речь идет о странах Балтии и Польше.

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