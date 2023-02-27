Утром 27 февраля радио "Свобода" сообщило, что на 72-м году жизни умер политолог Глеб Павловский.

Сайт российского издания "Ведомости" пишет со ссылкой на Симона Кордонского, что Павловский умер в ночь на 27 февраля после тяжелой болезни.

Глеб Павловский. Краткая биография

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Родился 5 марта 1951 года в Одессе (Украина, СССР). В 1968-1973 годах учился на историческом факультете Одесского государственного университета. В студенческие годы был участником кружка-коммуны "Субъект Исторической Деятельности" ("СИД") – проводника "духа 1968 года". По словам Павловского, "Я считал себя чем-то вроде дзэн-марксиста". В 1969 году был исключён из комсомола "за анархизм и левоэкстремистский уклон". До 1974 года работал учителем в сельской школе

Впервые столкнулся с КГБ в 1974 году – по делу о распространении "Архипелага ГУЛАГ". В обмен на выдачу контактов не был задержан, но был вынужден уволиться из школы.

С 1976 года по 1982 год трудился рабочим в Москве.

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В 1978-1980 годах был одним из соредакторов самиздатского журнала "Поиски".

В апреле 1982 года Павловский был арестован по обвинению в издании журнала "Поиски", хотя тот не выходил к тому времени уже полтора года. В ходе следствия покаялся и начал сотрудничать со следствием, получив агентурный псевдоним "Седой". Был осуждён на три года ссылки в Коми АССР.

С декабря 1985 года жил в Москве, был одним из учредителей первой в России легальной политической оппозиционной организации – "Клуб социальных инициатив" (КСИ). Позже участвовал в создании Московского народного фронта.

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В 1987 году выступил одним из идеологов и учредителей информационного кооператива "Факт". Позже – учредитель информационного агентства "Постфактум", директор программы "Гражданское общество" фонда "Культурная инициатива", главный редактор журнала "Век XX и мир". Член клуба "Перестройка" (Москва).

В 1991-1992 годах – заместитель председателя правления издательского дома "Коммерсантъ".

В 1994-1995 годах – редактор и издатель ежеквартальника "Пределы власти". В 1995-1996 годах – учредитель и соредактор журналистского обозрения "Среда". С 1995 года – соучредитель и директор "Фонда эффективной политики" (ФЭП).

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В 2000 году ФЭП разрабатывал президентскую кампанию Владимира Путина, позднее Павловский выступал как консультант администрации президента РФ. 24 апреля 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев наградил Павловского медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на президентских выборах на Украине в 2004 году.

До 2011 года сотрудничал с администрацией президента РФ. С 2012 года Павловский занимал сторону политической оппозиции в России.

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Был отцом шестерых детей.

Умер 27 февраля 2023 года.