ЕСПЧ защитил британку, изнасилованную 12 израильтянами на Кипре

Европейский суд по правам человека удовлетворил иск гражданки Великобритании, утверждавшей, что во время отдыха на курорте Айя Напа она была изнасилована 12 израильтянами.

ЕСПЧ постановил, что кипрские власти допустили множество нарушений в ходе расследования и лишили пострадавшую базовых прав на защиту, и присудил ей компенсацию в размере 25 тысяч фунтов – 20 тысяч в качестве компенсации и пять тысяч возмещение страховых издержек.

Напомним, инцидент произошел в 2017 году: 21-летняя британская студентка обратилась в полицию Кипра, сообщив, что ее изнасиловали 12 израильских старшеклассников. Источник в полиции Кипра сообщал, что в изъятых телефонах израильтян было обнаружено видео происходившего. Во время судебной тяжбы это видео попало в социальные сети, а затем и на крупнейшие порносайты.

Кипрская полиция, указывает в своем вердикте Европейский суд по правам человека, оказывала давление на пострадавшую: девушку допрашивали в течение шести часов без присутствия адвоката и социального работника. В итоге она подписала признание о ложном обвинении.

Дело в отношении израильтян был прекращено после того, как пострадавшая подписала признание о ложном обвинении в изнасиловании. Она была приговорена к условному сроку за дачу ложных показаний. Спустя два года британка заявила, что признание было ею написано под диктовку и под давлением местной полиции. Верховный суд Кипра постановил, что девушка не виновата в даче ложных показаний.

ЕСПЧ указывает, что ни главный следователь, ни прокуратура Кипра не провели сколь-либо значимого изучения доказательств, которые могли бы указывать на отсутствие согласия пострадавшей на секс. Власти Кипра приняли на веру заявления израильских подростков о том, что изнасилования не было.

В постановлении ЕСПЧ подчеркивается, что данное дело указывает на предвзятость в отношении женщин на Кипре, что послужило препятствием для эффективной защиты прав заявительницы как жертвы гендерного насилия.