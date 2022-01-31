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NEWSru.co.il :: В мире31 января 2022 г., 13:02

Верховный суд Кипра принял апелляцию британки, обвинившей 12 израильтян в изнасиловании и осужденной за дачу ложных показаний

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Британка (в центре), обвинившая 12 израильтян в изнасиловании

В понедельник, 31 января, в Верховном суде Кипра завершилось рассмотрение апелляции 21-летней гражданки Великобритании, два года назад обвинившей 12 израильтян в возрасте от 15 до 22 лет в групповом изнасиловании.

Речь идет об инциденте, который произошел в отеле Napa Rocks, в ночь на 17 июля 2019 года. Британская туристка обвинила израильтян в групповом изнасиловании.

В рамках расследования были задержаны 12 израильских подростков. Спустя несколько недель девушка забрала жалобу, подростки были освобождены и вернулись в Израиль, а статус девушки изменился с потерпевшей на подозреваемую. Девушка заявила в суде, что она забрала жалобу на израильтян под давлением местной полиции. Она также утверждала, что ее вынудили подписать признание о том, что она придумала историю про изнасилование. Окружной суд Фамагусты приговорил ее к 4 месяцам условного заключения за дачу ложных показаний.


Адвокат девушки обжаловал приговор, и Верховный суд принял апелляцию и постановил, что британка невиновна в даче ложных показаний.

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