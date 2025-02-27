Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1100-й день войны

Министерство обороны РФ 27 февраля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более шести месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих и автомобиль. Уничтожены два артиллерийских орудия и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Голубовка, Купянск, Боровая, Степовая Новоселовка, Лозовая, Кондрашовка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, семь орудий полевой артиллерии, в том числе три западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомарково, Ступочки, Васюковка, Верхнекаменское, Миньковка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Песчаное, Успеновка, Котлино, Елизаветовка, Срибное и Удачное Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, танк "Leopard" производства ФРГ, семь боевых бронированных машин, включая HMMWV производства США. Уничтожены пикап и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Днепроэнергия, Разлив, Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 215 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Широкое, Новопокровка Запорожской области, Антоновка, Приднепровское, Садовое и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 150 военнослужащих, десять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44720 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21756 танков и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32139 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 93600 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли более 63 тысяч украинских военнослужащих. Очевидно, что речь идет о заниженной, но подтвержденной оценке.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).