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Мир

Трамп: "Украина может забыть о вступлении в NATO"

Война в Украине
Украина
Дональд Трамп
время публикации: 27 февраля 2025 г., 10:06 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 10:13
Трамп: "Украина может забыть о вступлении в NATO"
Pool via AP

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о членстве в NATO. "Это причина, по которой все началось", – сказал Трамп.

Президент также заявил, что США помогут Украине вернуть как можно больше своей территории. "Мы сделаем все, чтобы соглашение стало хорошим для обеих сторон. Мы приложим все силы, чтобы Украина вернула себе как можно больше. Мы хотим, чтобы она получила как можно больше", – сказал он

Трамп также заявил, что США не намерены предоставлять Украине гарантий безопасности: "Мы попросим Европу сделать это, потому что Европа является их ближайшим соседом. Мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо".

Напомним: 23 февраля Зеленский заявил, что он готов уйти с поста президента в обмен на мир для Украины или на вступление его страны в NATO. Это было сказано в ответ на вопрос о давлении США и России относительно проведения президентских выборов.

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