Северная Корея впервые за много лет открыла двери для группы иностранных путешественников

Группа туристов приехала в Северную Корею на прошлой неделе, став первыми иностранными путешественниками, которые посетили страну за последние пять лет, за исключением российских туристов, пишет AP.

Туристическая компания Koryo Tours из Пекина организовала пятидневную поездку с 20 по 24 февраля для 13 иностранных туристов в пограничный город Расон в Северной Корее. Путешественники из Великобритании, Канады, Греции, Новой Зеландии, Франции, Германии, Австрии, Австралии и Италии въехали в страну через сухопутную границу с Китаем.

Это первая группа туристов, которая посетила Северную Корею за последние пять лет, не считая путешественников из России, которым въезд в страну был открыт еще с начала 2024 года. Согласно официальным данным РФ, в 2024 году КНДР посетило примерно 880 российских граждан. Китайские групповые туры в Северную Корею по-прежнему приостановлены.

С началом пандемии Северная Корея закрыла границы для туристов, вывела дипломатов и значительно ограничила приграничное движение, введя одни из самых строгих мер по борьбе с Covid-19 в мире. Эксперты считают, что разрешение на въезд страну путешественников из-за рубежа может свидетельствовать о том, что Северная Корея готовится к полному восстановлению международного туризма, чтобы привлечь необходимую иностранную валюту для поддержания своей экономики. Предполагается, что в июне Северная Корея откроет большой туристический объект "Вонсан-Кальма" на восточном побережье примерно в 160 километрах от Пхеньяна.