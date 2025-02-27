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Мир

Песков: "Донбасс и Новороссия – неотъемлемая часть России"

Россия
Война в Украине
США
Украина
время публикации: 27 февраля 2025 г., 15:26 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 15:33
Песков: "Донбасс и Новороссия – неотъемлемая часть России"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что США помогут Украине вернуть как можно больше занятой россиянами территории.

"Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России. Это записано в конституции. Это абсолютно неоспоримый факт, необсуждаемый факт", – цитирует чиновника агентство ТАСС.

"Никто не ожидает, что решения предстоят легкие и быстрые. Слишком сложная и запущенная проблема у нас на повестке дня. Важно то, что Трамп не только говорит сам, но и готов слышать других. По его словам, это коренным образом отличает нынешнюю администрацию в Вашингтоне от предыдущей", – добавил он.

26 февраля требование, чтобы под контроль России были полностью переданы все территории, об аннексии которых она заявила, выдвинул российский министр иностранных дел Сергей Лавров. "Заморозка конфликта по текущей линии фронта невозможна, потому что это противоречит нашей конституции", – подчеркнул чиновник.

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