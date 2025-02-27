У дома правительства в Самаре взорвалась граната
время публикации: 27 февраля 2025 г., 13:51 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 13:53
Управление следственного комитета России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту взрыва гранаты на лестнице у здания областного правительства. Следователи квалифицируют происшествие как теракт.
Согласно первоначальным сведениям, около 5:40 утра мужчина бросил гранату на ступени и побежал в сторону Волги, а затем сел в машину, за рулем которой находился его сын. В результате происшествия никто не пострадал.
Подозреваемые задержаны, их мотивы пока не установлены.