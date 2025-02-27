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Мир

В РФ бывший редактор DOXA Армен Арамян заочно приговорен к 10 годам колонии

время публикации: 27 февраля 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 13:37
В РФ бывший редактор DOXA Армен Арамян заочно приговорен к 10 годам колонии
AP Photo/Denis Kaminev

В четверг, 27 февраля, 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам и 1 месяцу колонии бывшего редактора студенческого онлайн-издания DOXA Армена Арамяна по делу "о пропаганде терроризма и военных фейках". Об этом ТАСС сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Адвокат сообщил, что планирует подать апелляцию.

Армену Арамяну 27 лет. В апреле 2022 года в РФ он был приговорен к 2 годам исправительных работ, как и другие редакторы студенческого журнала DOXA (создан в 2017 году). В августе 2022-го стало известно, что Арамян уехал из России. В мае 2024 года против Арамяна возбудили новое дело – "о пропаганде терроризма и военных фейках".

Отметим, что во время войны "Железные мечи" в Газе, начавшейся после резни, устроенной террористами на территории Израиля 7 октября 2023 года, Армен Арамян неоднократно выступал с жесткой критикой действий ЦАХАЛа, обвиняя израильтян в геноциде.

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