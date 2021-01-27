"Взгляд в прошлое": инсталляция в Киеве в Международный день памяти жертв Холокоста

27 января, в Международный день памяти жертв Холокоста, на проспекте Победы в Киеве Мемориальный центр "Бабий Яр" открывает новую инсталляцию, посвященную трагедии киевских евреев.

Автор инсталляции – художница и архитектор Анна Камышан.

Фотографии, представленные в инсталляции на проспекте Победы, были сделаны Йоханнесом Хелле во время прогулки по оккупированному Киеву именно на этом месте. Здесь он сделал две фотографии – одна напротив другой. Заглянув во вмурованные в камни объективы, можно увидеть то, что увидел и зафиксировал здесь фотограф почти 80 лет назад: тела двух неизвестных людей, убитых в трагические дни после расстрелов в Бабьем Яру, в начале нацистской оккупации города.

Дерево, входящее в инсталляцию, также прошло термическую обработку, что делает древесину устойчивой к воздействию окружающей среды и огнестойкой. До этого в Украине не использовали технологию термообработки в печах для деревьев такого большого размера. Валуны доставили из Лезниковского карьера. После добычи они не подвергались никакой дополнительной обработке. Это символизирует намерение не трактовать события прошлого, а дать возможность зрителю увидеть их такими, какими они были.

По словам Анны, этот проект во многом для нее – личная история: "Вся семья по линии моего деда была убита нацистами в Харькове во время оккупации. Их расстреляли в Дробицком яру. Мой дед – единственный, кому удалось спастись тогда. Я узнала эту историю уже во взрослом возрасте. Поэтому для меня это дерево без корней – символ того, что мы не знаем нашей собственной истории".

Инсталляция на проспекте Победы в Киеве является частью серии "Взгляд в прошлое". Четыре подобных объекта осенью 2020 года уже были установлены в Бабьем Яру. Они воспроизводят вид этой территории на начало октября 1941 года, сразу после массовых расстрелов 29-30 сентября, и находятся на точно определенных с помощью 3D-моделирования точках, именно там, где немецкий фотограф их снял.

Только в течение двух дней – 29-30 сентября 1941 года – в Бабьем Яру нацисты расстреляли почти 34 тысячи евреев. Всего в ходе оккупации погибло от 70 до 100 тысяч человек, в том числе, эти двое мужчин, которых теперь можно увидеть через монокуляры на проспекте Победы. Эти и другие снимки, сделанные Хелле, являются единственными фотосвидетельствами трагедии Бабьего Яра. Хелле также сделал серию фотографий в Киеве, Лубнах и Харькове. Гамбургский институт социальных исследований впервые показал кадры его пленки на выставке в 1990-х.