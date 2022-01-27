В Днепре военнослужащий расстрелял сослуживцев и скрылся

В Украине ведутся поиски военнослужащего Национальной гвардии, который в ночь на 27 января открыл огонь по своим сослуживцам на территории Южного машиностроительного завода в Днепре, а затем скрылся с оружием.

Четверо военнослужащих и одна гражданская погибли на месте, пять человек получили ранения. Впоследствии поступили сообщения, что одна из раненных военнослужащих скончалась.

Мотивы преступления остаются неясными. Известно, что стрелку 21 год, он родом из Одесской области.

Государственное бюро расследований Украины начало следствие по статье "умышленное убийство". Также выясняется, как военнослужащий мог проникнуть в оружейную комнату и взять автомат с патронами.