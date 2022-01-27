Армия КНДР вновь провела ракетные испытания, в шестой раз в этом месяце

В четверг, 27 января, совет национальной безопасности Южной Кореи сообщил, что зафиксирован очередной запуск ракет с территории КНДР.

Агентство "Рёнхап" и сайт NHK сообщают, что, предположительно, был осуществлен запуск двух баллистических ракет, которые упали в море.

По предварительным данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, армия КНДР испытала две баллистические ракеты малой дальности, запуск осуществили из района города Хамхын. Ракеты пролетели около 190 километров, максимальная высота составила около 20 километров.

Отмечается, что это шестой запуск ракет северокорейскими военными в январе 2022 года.