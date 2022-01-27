В школе штата Теннеси запретили графический роман "Маус", рассказывающий о Холокосте

Администрация школы, расположенной в округе Макминн в американском штате Теннеси, приняла решение изъять из программы обучения графический роман Арта Шпигельмана "Маус", рассказывающий о том, как его родители пережили Холокост.

"Маус", изображающий евреев как мышей, а нацистов как котов, стал вехой в истории комикса, который до этого воспринимался как низкохудожественный развлекательный жанр. Признанием этого стала и Пулицеровская премия, которой роман был удостоен в 1992 году.

Однако многочисленные награды не убедили чиновников от образования. Их возмутило, что герои романа ругаются – целых восемь раз, а на его страницах можно увидеть и мышей с обнаженным женским телом, пишет британская газета The Guardian.

"Это неподобающая, вульгарная книга. На ее страницах есть повешения, убийства детей. Зачем такое системе просвещения? Тем более, что ее автор рисовал картинки и для журнала Playboy", - отметил один из участников заседания Тони Оллман.