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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 19:58

В школе штата Теннеси запретили графический роман "Маус", рассказывающий о Холокосте

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В школе штата Теннеси запретили графический роман "Маус", рассказывающий о Холокосте

Администрация школы, расположенной в округе Макминн в американском штате Теннеси, приняла решение изъять из программы обучения графический роман Арта Шпигельмана "Маус", рассказывающий о том, как его родители пережили Холокост.

"Маус", изображающий евреев как мышей, а нацистов как котов, стал вехой в истории комикса, который до этого воспринимался как низкохудожественный развлекательный жанр. Признанием этого стала и Пулицеровская премия, которой роман был удостоен в 1992 году.

Однако многочисленные награды не убедили чиновников от образования. Их возмутило, что герои романа ругаются – целых восемь раз, а на его страницах можно увидеть и мышей с обнаженным женским телом, пишет британская газета The Guardian.


"Это неподобающая, вульгарная книга. На ее страницах есть повешения, убийства детей. Зачем такое системе просвещения? Тем более, что ее автор рисовал картинки и для журнала Playboy", - отметил один из участников заседания Тони Оллман.

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