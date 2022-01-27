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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 19:28

Ко Дню памяти жертв Холокоста создано приложение, рассказывающее об уничтожении еврейской Праги

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Ко Дню памяти жертв Холокоста создано приложение, рассказывающее об уничтожении еврейской Праги

К Международному дню памяти жертв Холокоста Институт Масарика, Институт Терезинской инициативы и Мультикультурный центр Праги представили приложение, позволяющее изучать историю Катастрофы с помощью интерактивной карты.

На ней представлены данные более чем о 30000 жертвах Холокоста - фотографии, адреса, места, где они были арестованы. Отмечены на карте парки, в которые евреям был запрещен вход, и синагоги, во время оккупации превращенные в склады конфискованного у евреев имущества.

"Мы представляем себе Холокост, как что-то, что происходило далеко – в лагерях уничтожения. Мы же стремились показать, что значительная часть процесса проходила в местах, где мы живем, на глазах у жителей Праги и других городов", - сообщила Чешскому радио сотрудник Института Масарика Михал Франкл.


В 1939 году на территории современной Чехии проживало около 118000 евреев. 26000 смогли эмигрировать до начала депортаций. Почти все оставшиеся были отправлены в концлагерь Терезинштадт, который стал для них перевалочным пунктом на пути ко рвам Восточной Европы и лагерям уничтожения. Лишь 14000 чешских евреев удалось пережить Холокост.

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