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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 13:32

Фрагмент ракеты, разработанной Маском, врежется в Луну

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Фрагмент ракеты, разработанной Маском, врежется в Луну

Фрагмент ракеты Falcon 9, которая была запущена в космос семь лет назад, врежется в Луну в марте 2022 года. Вышедшая из-под контроля 4-тонная часть второй ступени ракеты семь лет движется по неуправляемой орбите.

Ракета стартовала с мыса Канаверал 11 февраля 2015 года. Это был первый запуск исследовательского спутника, совершенный компанией Илона Маска и первый вывод объекта на межпланетарную орбиту ракетой, принадлежащей частой фирме.

Falcon 9 доставил в первую точку Лагранжа спутник, который предназначен для мониторинга солнечного ветра, но ее вторая ступень превратилась в космический мусор. Это первый известный ученым случай падения такого мусора на Луну.


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