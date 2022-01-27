Фрагмент ракеты, разработанной Маском, врежется в Луну

Фрагмент ракеты Falcon 9, которая была запущена в космос семь лет назад, врежется в Луну в марте 2022 года. Вышедшая из-под контроля 4-тонная часть второй ступени ракеты семь лет движется по неуправляемой орбите.

Ракета стартовала с мыса Канаверал 11 февраля 2015 года. Это был первый запуск исследовательского спутника, совершенный компанией Илона Маска и первый вывод объекта на межпланетарную орбиту ракетой, принадлежащей частой фирме.

Falcon 9 доставил в первую точку Лагранжа спутник, который предназначен для мониторинга солнечного ветра, но ее вторая ступень превратилась в космический мусор. Это первый известный ученым случай падения такого мусора на Луну.