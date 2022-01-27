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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 12:36

США передали ответ Путину: уступок по NATO и Украине не будет

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИДа России Сергей Лавров

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что России передан официальный ответ по так называемым "гарантиям безопасности", которые были призваны ограничить деятельность NATO в Восточной Европе.

Блинкен рассказал, что документ, переданный российскому министерству иностранных дел послом США в Москве Джоном Салливаном, не содержит уступок по принципиальным вопросам, таких как свобода вступления государств в NATO и военное присутствие альянса на востоке Европы.

Вместе с тем, отметил госсекретарь, документ содержит серьезные предложения по снижению напряженности, и они учитывают российские чаяния по другим вопросам. Говорить о предложениях более подробно Блинкен отказался.


Ранее сообщалось, что США готовы к компромиссу в том, что касается ракетных вооружений в Европе и наступательных вооружений в Восточной Европе. В то же время президент США Джо Байден не исключил введения санкций против президента России Владимира Путина – в случае вторжения в Украину.

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