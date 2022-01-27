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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 10:48

Бывшие узники концлагерей призвали учредить День геноцида советского народа

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Бывшие узники концлагерей призвали учредить День геноцида советского народа

Московская организация бывших несовершеннолетних узников концлагерей обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить День геноцида советского народа. Обращение приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Авторы письма полагают, что без установления памятного дня невозможно сохранить память о преступлениях оккупантов на советской территории, и выражают сожаление, что такой день не был установлен ранее.

"Но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедах, родителях, братьях, детях и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны", - говорится в послании, которое цитирует РИА Новости.


Документ обвиняет "некоторые страны" в предательстве памяти своих дедов. Он говорит о фальсификации правды, переписывании истории и превращении преступников в национальных героев.

Отметим, что 5 января 2022 года в Беларуси вступил в силу закон о геноциде белорусского народа в годы Великой отечественной войны. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида.

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