Бывшие узники концлагерей призвали учредить День геноцида советского народа

Московская организация бывших несовершеннолетних узников концлагерей обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением учредить День геноцида советского народа. Обращение приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Авторы письма полагают, что без установления памятного дня невозможно сохранить память о преступлениях оккупантов на советской территории, и выражают сожаление, что такой день не был установлен ранее.

"Но мы, как свидетели всех злодеяний оккупантов, чтим память о невинно замученных наших дедах, родителях, братьях, детях и считаем, что именно сейчас это время настало. Это важно для всех граждан нашей страны", - говорится в послании, которое цитирует РИА Новости.

Документ обвиняет "некоторые страны" в предательстве памяти своих дедов. Он говорит о фальсификации правды, переписывании истории и превращении преступников в национальных героев.

Отметим, что 5 января 2022 года в Беларуси вступил в силу закон о геноциде белорусского народа в годы Великой отечественной войны. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание геноцида.