"Мемориал" сообщил о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Организация "Мемориал" сообщила, что объединение депутатов парламента Эстонии под названием "Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ" выдвинула "Мемориал" на Нобелевскую премию мира.

8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".

С осуждением решений российских судов по "Мемориалу" выступали глава Европарламента, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), комиссар Совета Европы по правам человека.