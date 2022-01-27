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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 10:23

"Мемориал" сообщил о выдвижении на Нобелевскую премию мира

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"Мемориал" сообщил о выдвижении на Нобелевскую премию мира

Организация "Мемориал" сообщила, что объединение депутатов парламента Эстонии под названием "Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ" выдвинула "Мемориал" на Нобелевскую премию мира.

8 ноября 2021 года российская генпрокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 11 ноября такое же требование поступило и в отношении правозащитного центра "Мемориал" (является членом "Международного мемориала", но имеет отдельное юрлицо). В исках утверждалось, что организации нарушают закон об иностранных агентах (ПЦ "Мемориал" был признан иноагентом в 2014 году, а "Международный мемориал" – в 2016 году). 28 декабря 2021 года судья Верховного суда России Алла Назарова приняла ликвидировать историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал". 29 декабря 2021 года судья Московского городского суда Михаил Казаков принял решение удовлетворить иск прокуратуры и ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал".

С осуждением решений российских судов по "Мемориалу" выступали глава Европарламента, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), комиссар Совета Европы по правам человека.


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