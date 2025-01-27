В Нидерландах из музея украден золотой шлем Коцофенешти – шедевр пятого века до н.э.

Полиция ведет поиск злоумышленников, которые ограбили проходившую в музее Дренте в нидерландском Ассене выставку сокровищ из коллекции Национального исторического музея Румынии и других румынских музеев. К расследованию подключен Интерпол и полиция соседних стран.

В экспозицию выставки "Дакия – империя золота и серебра" входило 673 экспоната материальной культуры даков и гетов. Чтобы попасть внутрь музея, преступники задействовали взрывчатку. Нанесен ущерб окрестным домам. Среди похищенных артефактов – золотой шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до н. э. и считающийся выдающимся памятником ювелирного искусства.