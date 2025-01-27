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Мир

В Нидерландах из музея украден золотой шлем Коцофенешти – шедевр пятого века до н.э.

время публикации: 27 января 2025 г., 16:09 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 16:09
В Нидерландах из музея украден золотой шлем Коцофенешти – шедевр пятого века до н.э.
Wikipedia.org. Фото: Ángel M. Felicísimo from Mérida, España

Полиция ведет поиск злоумышленников, которые ограбили проходившую в музее Дренте в нидерландском Ассене выставку сокровищ из коллекции Национального исторического музея Румынии и других румынских музеев. К расследованию подключен Интерпол и полиция соседних стран.

В экспозицию выставки "Дакия – империя золота и серебра" входило 673 экспоната материальной культуры даков и гетов. Чтобы попасть внутрь музея, преступники задействовали взрывчатку. Нанесен ущерб окрестным домам. Среди похищенных артефактов – золотой шлем Коцофенешти, датируемый пятым веком до н. э. и считающийся выдающимся памятником ювелирного искусства.

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