x
27 января 2025
|
последняя новость: 15:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 января 2025
|
27 января 2025
|
последняя новость: 15:16
27 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Оппозиционные манифестации в Сербии, Китай заявил о поддержке президента Вучича

время публикации: 27 января 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 14:17
Оппозиционные манифестации в Сербии, Китай заявил о поддержке президента Вучича
AP Photo/Darko Vojinovic

Министерство иностранных дел КНР на фоне массовых оппозиционных манифестаций в Сербии заявило о поддержке президента Александра Вучича. Как заявила представительница ведомства Мао Нин, Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Сербии.

"Выступая в качестве надежного друга, мы верим, что сербская сторона обладает мудростью и умением для дальнейшего поддержания общей социальной стабильности и сохранения положительного импульса в развитии", – сказала она.

Манифестации в Сербии начались в ноябре, после того как произошло обрушение козырька на вокзале в городе Нови-Сад, повлекшее за собой гибель 15 человек. В ходе нынешней манифестации активисты, среди которых много студентов, перекрыли одну из ключевых автотрасс Белграда.

Вучич согласился удовлетворить часть требований своих противников, например, предоставить документы, касающиеся реконструкции вокзала – манифестанты заявляют, что причиной трагедии стала коррупция, ведущая в верхние эшелоны власти. В то же время он заявил, что за протестами стоят иностранные силы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 ноября 2024

В сербском Нови-Саде произошло обрушение на вокзале; десятки погибших и пострадавших