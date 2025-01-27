Оппозиционные манифестации в Сербии, Китай заявил о поддержке президента Вучича

Министерство иностранных дел КНР на фоне массовых оппозиционных манифестаций в Сербии заявило о поддержке президента Александра Вучича. Как заявила представительница ведомства Мао Нин, Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Сербии.

"Выступая в качестве надежного друга, мы верим, что сербская сторона обладает мудростью и умением для дальнейшего поддержания общей социальной стабильности и сохранения положительного импульса в развитии", – сказала она.

Манифестации в Сербии начались в ноябре, после того как произошло обрушение козырька на вокзале в городе Нови-Сад, повлекшее за собой гибель 15 человек. В ходе нынешней манифестации активисты, среди которых много студентов, перекрыли одну из ключевых автотрасс Белграда.

Вучич согласился удовлетворить часть требований своих противников, например, предоставить документы, касающиеся реконструкции вокзала – манифестанты заявляют, что причиной трагедии стала коррупция, ведущая в верхние эшелоны власти. В то же время он заявил, что за протестами стоят иностранные силы.