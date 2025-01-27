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Мир

В турбинах самолета, разбившегося в Южной Корее, обнаружены птичьи перья

Авиакатастрофа
время публикации: 27 января 2025 г., 13:35 | последнее обновление: 27 января 2025 г., 13:37
В турбинах самолета, разбившегося в Южной Корее, обнаружены птичьи перья
AP Photo/Ahn Young-joon

В обеих турбинах самолета Boeing 737-8AS компании Jeju Air, потерпевшего 29 декабря крушение в южнокорейском аэропорту Муан, обнаружены птичьи перья и следы крови. Об этом сообщает промежуточный отчет расследования катастрофы, цитируемый France 24.

При крушении самолета, направлявшегося из Бангкока, погибли 179 человек. Двое выжили – оба они члены экипажа. Самому младшему из пассажиров было три года, а самому пожилому – 78 лет.

По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ шасси после столкновения с птицами. Согласно опубликованным видеозаписям, лайнер пытался приземлиться на фюзеляж, не выпустив шасси. Однако самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

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