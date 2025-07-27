Минобороны РФ объявило о перехвате ночью 99 украинских БПЛА

Минобороны РФ заявляет, что в ночь на 27 июля было перехвачено 99 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В сообщении минобороны РФ говорится о перехватах украинских БПЛА над территорией Брянской, Смоленской, Калужской, Воронежской, Курской, Волгоградской, Ростовской, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей, а также над территорией Крыма, над акваторией Черного моря, над территорией Московского региона.

Вводились ограничения на работу российских аэропортов. Сведения о последствиях атаки уточняются.