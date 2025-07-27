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Мир

Под давлением Трампа Таиланд и Камбоджа сядут за стол переговоров

Дональд Трамп
Таиланд
время публикации: 27 июля 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 08:44
Под давлением Трампа Таиланд и Камбоджа сядут за стол переговоров
AP Photo/Anton L. Delgado

Таиланд и Камбоджа выразили принципиальную готовность сесть за стол переговоров, чтобы положить конец вспышке приграничного вооруженного конфликта. Жертвами военных действий стали по меньшей мере 33 человека, 160000 стали беженцами.

26 июля телефонные переговоры с руководством двух государств провел президент США Дональд Трамп. Он заявил, что не возобновит торговые переговоры с Таиландом и Камбоджой, пока стороны не прекратят огонь. Угроза торговых санкций оказалась эффективной.

"Стороны договорились о проведении немедленной встречи, с тем, чтобы договориться о прекращении огня и, в конечном счете, о мире. Для меня большая честь вести дела с этими древними странами. Когда будет достигнут мир, мы начнем переговоры о торговом с обеими странами", – сообщил Трамп.

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