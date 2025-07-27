В России по соображениям безопасности отменен главный военно-морской парад

В Санкт-Петербурге отменен главный военно-морской парад, который традиционно проводится на Неве 27 июля – в День военно-морского флота, установленный в 1939 году в день победы Петра Первого над шведами в бое при Гангуте в 1714 году.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, Главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", – сообщил комитет по транспорту северной столицы.

"Это связано с общей обстановкой, из соображений безопасности, они превыше всего", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это сообщение.

Отметим, что в ночь на 27 июля Ленинградская область подверглась массированному удару БПЛА. Власти региона сообщили о десяти уничтоженных дронах. В аэропорту Пулково был прекращены взлеты и посадки самолетов. Задержаны или отменены десятки рейсов.