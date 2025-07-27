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Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 78 из 83 российских БПЛА

время публикации: 27 июля 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 10:38
Генштаб ВСУ: ночью были перехвачены 78 из 83 российских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 27 июля 2025 года российские военные выпустили по Украине 83 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов.

Украинские ПВО перехватили 78 беспилотников, запущенных российскими военными.

Украинская сторона сообщает, что зафиксированы попадания по целям в трех локациях и падения обломков еще в двух локациях. Поступали сообщения о пострадавших в Полтавской области.

Мир
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