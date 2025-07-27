В США в тюрьме умер преступник, после 7 октября убивший палестинского мальчика

В тюрьме штата Иллинойс скончался 73-летний Джозеф Цуба, который приговорен к 53 годам заключения за убийство шестилетнего Уади аль-Файюми, американца палестинского происхождения.

Причина смерти не называется, однако ранее его адвокат сообщал, что Цуба страдает от онкологического заболевания, находящегося на продвинутой стадии.

14 октября 2023 года, вскоре после нападения ХАМАСа на Израиль, Цуба вломился в дом, расположенный в пригороде Чикаго, убил Уади и нанес тяжелые ножевые ранения его матери Ханан Шахин. Мотивом преступления стало то, что они мусульмане.

Добавим, что Джозеф бы владельцем дома, который снимала семья. Согласно показаниям бывшей жены преступника, он прошел процесс антиисламской радикализации под влиянием репортажей о "черной субботе". Шахин рассказала, что он неоднократно требовал от нее съехать, а нападение сопровождалось оскорблениями мусульман.