Нападение с ножом в мичиганском супермаркете, 11 пострадавших

По меньшей мере 11 человек получили ранения в городе Траверс-Сити, расположенном в штате Мичиган, когда вооруженный ножом мужчина напал на людей в супермаркете Walmart. Среди пострадавших – шесть мужчин и пять женщин.

Шериф округа Гранд Траверс Майкл Ши сообщил, что нападавший, которому 42 года, задержан. Сообщается, что в задержании принимали участие граждане. Все указывает на то, что злоумышленник действовал в одиночку, его мотивы не установлены.