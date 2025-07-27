Под кафе-мороженым в Польше обнаружен полный скелет средневекового рыцаря

Археологи нашли останки средневекового рыцаря, захороненного под закрытым кафе-мороженым в польском городе Гданьск, пишет CNN. Работы на раскопках в историческом районе Средместье, расположенном в центре города, ведутся с 2023 года. Изначально специалисты обнаружили средневековое надгробие с резным изображением рыцаря, как сообщила польская археологическая компания ArcheoScan.

В июле надгробие было поднято, и под ним нашли полный скелет взрослого мужчины, который, по оценкам, жил примерно в XIII-XIV веках. Надгробие выполнено из готландского известняка – материала, который в Средние века пользовался большим спросом. На рельефе изображен рыцарь в кольчуге и поножах, с мечом и щитом. Длина каменной плиты составляет примерно 150 сантиметров . Несмотря на частичные повреждения, на ней хорошо сохранились важные художественные детали.

Особенность этой находки в том, что и само надгробие, и его археологический контекст дошли до наших дней практически без изменений. По словам археологов, при поднятии плиты археологи обнаружили скелет мужчины ростом от 170 до 180 сантиметров, что значительно выше среднего роста людей в Средние века. Кости были обнаружены в естественном положении, что подтверждает: надгробие действительно указывало на изначальное место захоронения. Предварительное исследование также показало, что останки находятся в отличной сохранности.

Могила входила в состав старинного кладбища, включавшего около 300 захоронений, которое располагалось рядом с самой древней из известных церквей Гданьска. Согласно информации из заявления, эта церковь была построена из дуба, срубленного в 1140 году, и находилась на территории укрепленного поселения раннего Средневековья, функционировавшего с конца XI до начала XIV века.

Как подчеркнули исследователи, эта находка представляет собой крайне ценный источник информации о жизни и смерти военной знати Гданьска в XIII-XIV веках, о средневековых традициях погребения и о культурных связях стран Балтийского региона. В настоящее время эксперты продолжают изучение как надгробной плиты, так и скелета. Камень очищают и укрепляют, чтобы можно было провести его детальное документирование и 3D-сканирование для последующей цифровой реконструкции утраченных элементов.