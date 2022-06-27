ТРЦ в Кременчуге был уничтожен крылатой ракетой, выпущенной с территории РФ: уточненные сведения о жертвах

Поступают новые данные о ракетном ударе по украинскому городу Кременчуг (Полтавская область), в результате которого был уничтожен торгово-развлекательный центр "Амстор".

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что удар был нанесен крылатой ракетой Х-22, выпущенной из дальнего бомбардировщика Ту-22М3 со стороны российского города Курск. Сообщается также, что бомбардировщик взлетел с аэродрома "Шайковка".

Число жертв уточняется. Достоверно известно о не менее 12 погибших и более 40 пострадавших, 25 из них госпитализированы, девять в тяжелом состоянии. Среди раненых есть дети.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале написал, что в момент попадания ракеты в ТРЦ в Кременчуге находились более тысячи человек. Зеленский опубликовал видео с места пожара, написав: "ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить". "Никакой опасности для российских военных он не представлял. Никакой стратегической ценности. Но попытка людей жить обычной жизнью, злит оккупантов", – добавил он.

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Позже Зеленский уточнил, что более тысячи человек находились в помещениях ТРЦ перед объявлением воздушной тревоги, многих удалось эвакуировать до падения ракеты. Он назвал этот обстрел "самым дерзким терактом в истории Европы".

Служба безопасности Украины начала расследование по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Непонятно, по какой цели российская авиация планировала нанести удар в Кременчуге, так как рядом с ТРЦ "Амстор" нет военных объектов, если не считать завод дорожных машин и железнодорожный вокзал. Кроме того, неподалеку находятся автовокзал, торгово-развлекательный комплекс "Галактика", перинатальный центр, стадион, центральный рынок.