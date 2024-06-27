Попытка военного переворота: арестован генерал Суньига

Бывший главнокомандующий армии Боливии генерал Хуан Хосе Суньига, который попытался осуществить военный переворот в стране, арестован, передает агентство Associated Press.

Местные спецслужбы задерживают сообщников Суньиги.

Ранее осаждавшие дворец правительства в Ла-Пасе военные, выступившие на стороне Суньиги, отступили после того, как президент Боливии Луис Арсе объявил о смене всего высшего военного командования страны.

Днем 26 июня площадь перед домом правительства в Ла-Пасе заняли военные. Президент Боливии Луис Арсе в Х-блоге осудил "нерегулярную мобилизацию" некоторых подразделений армии и призвал военных "проявить уважение к демократии". Позднее СМИ сообщили, что президент встретился с бывшим командующим армией Хуаном Хосе Суньигой, возглавившим мятежников, их беседа продолжалась менее пяти минут. На брифинге, проведенном перед домом правительства, Суньига заявил, что военные пришли на площадь с тем, чтобы "выразить свое недовольство" и "вернуть родину". При этом он сказал, что Луис Арсе "на данный момент" остается президентом. "Наверняка вы скоро увидите новый кабинет министров", – пообещал Суньига, отправленный в отставку с поста командующего армией днем ранее. По его словам, армия не собирается "противостоять своему народу".

Экс-президент Боливии Эво Моралес обвинил военных в попытке госпереворота. "Мы призываем к гражданской мобилизации для защиты демократии перед лицом военного переворота, возглавляемого генералом Суньигой. Мы объявляем забастовку и перекрытие дорог", – написал он в Х-блоге.