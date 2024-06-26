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СМИ Боливии сообщили о попытке госпереворота

время публикации: 26 июня 2024 г., 23:25 | последнее обновление: 26 июня 2024 г., 23:38
СМИ Боливии сообщили о попытке госпереворота
AP Photo/Juan Karita

Днем 26 июня площадь перед домом правительства в Ла-Пасе заняли военные. Об этом написала газета El Deber.

Президент Боливии Луис Арсе в Х-блоге осудил "нерегулярную мобилизацию" некоторых подразделений армии и призвал военных "проявить уважение к демократии". Позднее СМИ сообщили, что президент встретился с бывшим командующим армией Хуаном Хосе Суньигой, возглавившим мятежников, их беседа продолжалась менее пяти минут.

На брифинге, проведенном перед домом правительства, Суньига, которого цитирует Los Tiempos, заявил, что военные пришли на площадь с тем, чтобы "выразить свое недовольство" и "вернуть родину". При этом он сказал, что Луис Арсе "на данный момент" остается президентом. "Наверняка вы скоро увидите новый кабинет министров", – пообещал Суньига, отправленный в отставку с поста командующего армией днем ранее. По его словам, армия не собирается "противостоять своему народу".

Экс-президент Эво Моралес обвинил военных в попытке госпереворота. "Мы призываем к гражданской мобилизации для защиты демократии перед лицом военного переворота, возглавляемого генералом Суньигой. Мы объявляем забастовку и перекрытие дорог", – написал он в Х-блоге.

Президент Гондураса Сиомара Кастро, исполняющая обязанности президента Сообщества стран Латинской Америки и Карибского моря (CELAC) объявило о проведении чрезвычайного совещания, посвященного ситуации в Боливии.

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