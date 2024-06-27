Канада накладывает санкции на "радикальных поселенцев": в списке семь имен

Канада ввела санкции против семи человек и пяти организаций в качестве реакции на то, что канадские власти называют "серьезным нарушением мира и безопасности, ставшим результатом насильственных и дестабилизирующих действий против палестинского гражданского населения и их собственности на Западном берегу". В числе лиц, попавших под санкции – Бенци Гопштейн и Даниэла Вайс.

Бенци Гопштейн возглавляет организацию "Лехава", которая в апреле текущего года была внесена в список организаций, на которые США накладывают санкции за насилие со стороны поселенцев. В январе Гопштейн был признан виновным решением мирового суда Иерусалима в подстрекательстве к расизму на основании его высказывания на шествии в память раввина Меира Кахане в 2014 году, когда Гопштейн заявил "враги среди нас – они как рак". При этом Гопштейн был оправдан по четырем другим обвинениям.

Даниэла Вайс, которая в прошлом была мэром поселения Кдумим, вызвала международную полемику своим призывом к евреям заселять сектор Газы, что она назвала единственным возможным ответом на резню 7 октября. Мировые СМИ подавали ее заявления как "призыв к этническим чисткам арабов в секторе Газы".