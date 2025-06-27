Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1220-й день войны

Минобороны РФ 27 июня 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

Отчет начинается с заявления: "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал", а также беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военного аэродрома".

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 21 по 27 июня Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, склады боеприпасов и горючего, арсенал минно-торпедного вооружения, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения "Химера" ГУР в Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и бригады нацгвардии. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 45 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 10 складов боеприпасов и материальных средств. В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Новая Кругляковка и Петровское Харьковской области. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. Противник потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV и бронетранспортер М113 производства США, а также бронеавтомобиль "Cobra II" турецкого производства. Уничтожены 68 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, 17 станций радиоэлектронной борьбы и 26 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Дылеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии, двух бригад теробороны и бригады спецназначения "Азов". За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США и 26 автомобилей. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства, четыре станции радиоэлектронной борьбы, 15 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" продолжали развитие наступления на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В результате решительных действий освобожден населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад нацгвардии и сводной бригады полиции "Хижак". Противник потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты "Bradley", четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 42 автомобиля и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенные пункты Запорожье, Перебудова, Шевченко и Ялта Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 боевых бронированных машин, 38 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, боевую бронированную машину и 58 автомобилей. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов боеприпасов, материальных средств и горючего. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 32 управляемые авиационные бомбы JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 1221 беспилотный летательный аппарат самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 663 самолета, 283 вертолета, 65806 беспилотных летательных аппаратов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24059 танков и других боевых бронированных машин, 1572 боевые машины реактивных систем залпового огня, 26656 орудий полевой артиллерии и минометов, 37365 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 111400 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).