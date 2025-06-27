Сириец из Германии обвиняется в соучастии в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт

Власти Германии предъявили обвинения несовершеннолетнему сирийцу, который оказывал помощь в планировании крупного теракта на концерте Тейлор Свифт в Вене. Теракт удалось сорвать благодаря, в том числе, отмене концерта.

Мухаммад А., несовершеннолетний, помогал террористу, переводя инструкции по изготовлению бомб с арабского языка. Кроме того, он связал террориста с активистом группировки "Исламское государство" онлайн.

По утверждению прокуратуры, Мухаммад А. придерживался идеологии ИГ, как минимум, с апреля 2024 года. С середины июля по август 2024 года он контактировал с молодым австрийцем, который планировал осуществить взрыв бомбы на концерте певицы Тейлор Свифт в Вене.

Полиция провела тогда множество арестов по подозрению в заговоре с целью совершения теракта на концерте Тейлор Свифт на стадионе "Эрнст Хаппель" в Вене. Это привело к отмене всех трех запланированных концертов Тейлор Свифт в августе прошлого года.