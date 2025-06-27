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Мир

Российские войска нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области, есть погибшие

Война в Украине
Война в России
Потери Украины/России
время публикации: 27 июня 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 16:18
Российские войска нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области, есть погибшие
ДСНС в Днепропетровской области

Российские войска днем 27 июня нанесли ракетный удар городу Самар в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, четыре человека погибли, еще 17 были ранены.

Большинство раненых госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести.

Мир
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