Российские войска нанесли удар по городу Самар Днепропетровской области, есть погибшие

Российские войска днем 27 июня нанесли ракетный удар городу Самар в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

По его данным, четыре человека погибли, еще 17 были ранены.

Большинство раненых госпитализированы, состояние двоих из них оценивается как тяжелое, остальные – в состоянии средней тяжести.