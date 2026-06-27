ВСУ нанесли удар по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде

Украинские военные в ночь на субботу, 27 июня, нанесли удар ракетами FP-5 "Фламинго" по предприятию "Титан-Баррикады" в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, был атакован "большой промышленный комплекс", где производятся артиллерийские системы и специальная военная техника – в частности, "элементы пусковых ракетных установок". "Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода", – утверждает Зеленский.

Совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point, производящей ракеты "Фламинго", Денис Штилерман написал в соцсети Х: "Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины".

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает, что силы минобороны РФ отразили атаку "высокоскоростных воздушных целей", при этом повреждения получило одно промышленное предприятие в Волгограде.

Ранения получили 10 человек, их госпитализировали. Возникшие пожары потушили. Жилые дома не получили повреждений.