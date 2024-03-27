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Мир

В Балтиморе при обрушении моста погибли шесть дорожных рабочих

время публикации: 27 марта 2024 г., 10:30 | последнее обновление: 27 марта 2024 г., 10:30
В Балтиморе при обрушении моста погибли шесть дорожных рабочих
AP Photo/Mark Schiefelbein

В американском Балтиморе прекращены поисково-спасательные работы на месте обрушения моста Френсиса Скотта Ки. Шесть человек, обнаружить которых не удалось, признаны погибшими – на том основании, что не могли провести столько часов в холодной воде.

Мост, длина которого составляет 2,5 километра, обрушился после того, как его опору врезался контейнеровоз. Причиной инцидента называют неполадку силовой установки. Перед столкновением судно подавало сигнал бедствия.

К поисково-спасательной операции были привлечены вертолеты. Все погибшие – дорожные рабочие, ремонтировавшие асфальтовое покрытие моста. Двух человек удалось спасти, состояние одного из них тяжелое.

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